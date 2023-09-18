DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? (2023 ÖSYM DGS ek tercih tarihi)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercihler için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2023 DGS tercih sonuçlarının ardından, dört yıllık bir bölüme yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlara göre ek tercih işlemlerini yapacak. Peki, 2023 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? (2023 ÖSYM DGS ek tercih tarihi)

2023 ek işlemleri için geri sayım başladı. tarafından gerçekleştirilen DGS sınavının ardından, aldıkları puanlara göre ilk tercihlerini yapan adaylar sonuçlarını öğrendi. İlk tercih sonrasında bir yere yerleşemeyen adaylar ise ek tercih tarihlerini bekliyor. İşte DGS ek yerleştirme takvimiyle ilgili ayrıntılar.

2023 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS tercih sonuçlarına göre, yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül'de yapılacak.

Kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar için DGS ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

DGS ek tercihler ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? (2023 ÖSYM DGS ek tercih tarihi) - 1

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...