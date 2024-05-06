LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS sınav yerleri için tarih belli oldu

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım sürmeye devam ederken, sınava katılım sağlayacak olan on binlerce öğrenci, sınav giriş yerlerinin yayımlanmasını bekliyor. e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak olan sınav yerleri öncesinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tarih belli oldu. Peki, 2024 LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS sınav yerleri için tarih belli oldu

2024 sınav giriş yerleri, güzel bir lisede okuyabilmek için LGS sınavına hazırlanan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. 2 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavı öncesinde öğrenciler sınava girecekleri okulları merak ediyor. Peki, 2024 LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

LGS YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınarak mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

LGS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Öğrencilerin sınav gününde yanında bulundurması gereken belgelerden biri de sınav giriş belgesi. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden görüntülenebilecek.

LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS sınav yerleri için tarih belli oldu - 1

YURT DIŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN SINAV GİRİŞ BELGESİ HAKKINDA

Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler sınav giriş belgelerini 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren, bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik veya başkonsolosluklarından alacak ve onaylatacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİNDE YER ALACAK BİLGİLER

giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon vesıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.

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