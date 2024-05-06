LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MEB LGS sınav yerleri için tarih belli oldu

2024 LGS sınav giriş yerleri, güzel bir lisede okuyabilmek için LGS sınavına hazırlanan öğrencilerin gündeminde yer almaya başladı. 2 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavı öncesinde öğrenciler sınava girecekleri okulları merak ediyor. Peki, 2024 LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?



LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınarak mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.



LGS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?



Öğrencilerin sınav gününde yanında bulundurması gereken belgelerden biri de sınav giriş belgesi. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden görüntülenebilecek.

