YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi (2024 AYT, TYT, YDT sınav yerleri)

YKS sınavlarının yapılacağı tarihe kısa bir zaman kala gözler ÖSYM'den yapılacak sınav yerleri duyurusuna çevrildi. YKS oturumları olan AYT, TYT ve YDT sınavlarına girecek olan öğrenciler, hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediyor. Peki, 2024 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'ye çevrildi (2024 AYT, TYT, YDT sınav yerleri)

2024 sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS sınavlarından önce sınav giriş belgeleri duyurulacak. Güzel bir üniversitede okuma hayaliyle sınava girecek olan öğrenciler, sınav giriş yerlerini merak ediyor. Peki, 2024 YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2024 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 oturum şeklinde düzenlenecek. Sınavlar 8-9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.

Adaylar, 'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

Buna göre; Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

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