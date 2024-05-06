YDUS tercih sonuçları açıklandı (2023 ÖSYM YDUS/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı)

2023 YDUS/2 tercih sonuçları, tercih işlemlerini yapan adaylar tarafından merakla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında YDUS/2 tercih sonuçları açıklandı. İşte ayrıntılar.



YDUS/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI



19-26 Nisan 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS/2) İç Hastalıkları alanının yerleştirme işlemleri tamamlandı.

