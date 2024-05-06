YDUS tercih sonuçları açıklandı (2023 ÖSYM YDUS/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı)

2023 YDUS/2 tercih sonuçları, tercih işlemlerini yapan adaylar tarafından merakla bekleniyordu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuru sonrasında YDUS/2 tercih sonuçları açıklandı. İşte ayrıntılar.
YDUS/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
19-26 Nisan 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-YDUS/2) İç Hastalıkları alanının yerleştirme işlemleri tamamlandı.
YDUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
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