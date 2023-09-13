DGS ek tercihler ne zaman, tarih belli oldu mu? (2023 ÖSYM DGS ek tercih takvimi)

2023 DGS ek tercih tarihi, 1. tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte araştırılıyor. Üniversite eğitimlerini lisans düzeyine yükseltmek isteyen adaylar, DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. Peki, DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?



2023 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?



DGS tercih sonuçlarına göre, yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül'de yapılacak.



Kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar için DGS ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor.



ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?



Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.



Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.