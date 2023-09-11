DGS ek tercihleri ne zaman? 2023 DGS ek tercih kılavuzu bekleniyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar da ek tercihleri bekliyor. Peki, DGS ek tercihleri ne zaman?

DGS ek tercihleri ne zaman? 2023 DGS ek tercih kılavuzu bekleniyor

Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına, 'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Tüm gözler şimdi boş kalan kontenjanlar için yapılacak ek işlemlerinde olacak. İşte, 2023 ek tercih kılavuzu ve yerleştirme işlemlerinde son durum

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül'de yapılacak.

Kayıt işlemlerinin ardından boş kalan kontenjalar için ek tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

Bu kapsamda ÖSYM'den açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.

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