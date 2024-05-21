DGS geç başvurusu ne zaman? 2024 DGS geç başvuru takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran'da yapılacak sınav için başvuru süresi 20 Mayıs'ta sona erdi. Çeşitli nedenlerle bu tarihi kaçıran adaylar, geç başvuru gününe dair ayrıntılara odaklandı. İşte, 2024 DGS geç başvuru takvimi...



DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



2024 DGS geç başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle belli oldu.



Buna göre; DGS geç başvuruları 28 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.



GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek.

