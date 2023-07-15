DGS ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2023 DGS sınav tarihi)

Her yıl bir kez yapılan DGS'nin pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için sınav öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?



2023 DGS NE ZAMAN?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2023 DGS sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 11 Ağustos 2023'de açıklanacak.

DGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?



Gerçekleştirilecek DGS sınavı saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verilecek.