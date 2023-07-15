DGS ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2023 DGS sınav tarihi)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Üniversite önlisans mezunu yüzlerce kişinin, lisans eğitimi alabilmek için katılım sağlayacağı DGS pazar günü yapılacak. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru?

DGS ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2023 DGS sınav tarihi)

Her yıl bir kez yapılan 'nin pazar günü tarafından gerçekleştirilecek. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için sınav öncesi son hazırlıklarını sürdüren adaylar, sınavın saat kaçta başlayacağını ve kaç soru sorulacağını merak ediyor. Peki, DGS ne zaman, saat kaçta? kaç dakika, kaç soru?

2023 DGS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2023 DGS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı 16 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 11 Ağustos 2023'de açıklanacak.

DGS ne zaman, saat kaçta? Sınav kaç dakika, kaç soru? (2023 DGS sınav tarihi) - 1

DGS KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Gerçekleştirilecek DGS sınavı saat 10.15'te başlayacak. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verilecek.

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