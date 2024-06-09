DGS sınav giriş yerleri 2024: DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav giriş yerleri için geri sayım başladı. 30 Haziran'da yapılacak olan 2024 DGS sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, hangi okullarda sınava gireceklerini merak ediyor. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sınav giriş yerleri 2024: DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş başladı. öncesinde, sınav giriş belgelerini almak ve sınava hangi okulda gireceklerini öğrenmek isteyen adaylar, gözlerini ÖSYM duyurusuna çevirdi. Peki, 2024 DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri 7 ila 10 gün içerisinde erişime açılıyor.

Buna göre; DGS sınav giriş yerlerinin 16-21 Haziran 2024 tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

DGS sınav giriş yerleri 2024: DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden giriş yapılarak erişim sağlanacak.

2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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