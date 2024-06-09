DGS sınav giriş yerleri 2024: DGS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 DGS sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınav öncesinde, sınav giriş belgelerini almak ve sınava hangi okulda gireceklerini öğrenmek isteyen adaylar, gözlerini ÖSYM duyurusuna çevirdi. Peki, 2024 DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?



DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri 7 ila 10 gün içerisinde erişime açılıyor.



Buna göre; DGS sınav giriş yerlerinin 16-21 Haziran 2024 tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

