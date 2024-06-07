DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM DGS sınav giriş belgesi sorgulama)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, 30 Haziran'da yapılacak olan DGS sınavı öncesinde merak edilmeye başladı. İki yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı DGS sınavı için gözler ÖSYM sınav giriş belgesi duyurusuna çevrildi. Peki, 2024 DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM DGS sınav giriş belgesi sorgulama)

2024 sınav giriş yerleri için tarih araştırmaları başladı. Sınav öncesinde hangi okullarda sınava gireceklerini merak eden adaylar, gözlerini 'nin AİS ekranı üzerinden yapılacak olan duyuruya çevirdi. Peki, 2024 DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri 7 ila 10 gün içerisinde erişime açılıyor.

Buna göre; DGS sınav giriş yerlerinin 16-21 Haziran 2024 tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM DGS sınav giriş belgesi sorgulama) - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

DGS sınav giriş belgelerine 'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden giriş yapılarak erişim sağlanacak.

2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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