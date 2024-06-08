DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 DGS giriş yerleri

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine devam etmeleri için yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), yakın zaman sonra organize edilecek. İşte, DGS sınav giriş yerleri hakkında bilgiler...



DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri 7 ila 10 gün içerisinde erişime açılıyor.



Buna göre; DGS sınav giriş yerlerinin 16-21 Haziran 2024 tarihlerinde ilan edilmesi bekleniyor.



DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?



DGS sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden giriş yapılarak erişim sağlanacak.



2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?



ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.