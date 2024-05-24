DGS sınavı ne zaman? Geç başvuru tarihleri belli oldu (2024 ÖSYM DGS sınav tarihi)

2024 DGS sınavı ve geç başvuru tarihi, sınava katılım sağlayacak onlar binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte 2024 DGS sınavı için tarih belli oldu. Peki, 2024 DGS sınavı ne zaman?



2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS sınav tarihi belli oldu.



Buna göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak. Sökz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

