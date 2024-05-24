DGS sınavı ne zaman? Geç başvuru tarihleri belli oldu (2024 ÖSYM DGS sınav tarihi)

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için tarih araştırmaları başladı. 2 yıllık önlisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimlerine tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2024 DGS sınavı için başvurular sona erdi. Şimdi başvuruda bulunamayan adaylar için gözler geç başvuru tarihlerine çevrildi. Peki, DGS sınavı ne zaman? Geç başvuru hangi gün yapılacak?

DGS sınavı ne zaman? Geç başvuru tarihleri belli oldu (2024 ÖSYM DGS sınav tarihi)

2024 sınavı ve geç tarihi, sınava katılım sağlayacak onlar binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte 2024 DGS sınavı için tarih belli oldu. Peki, 2024 DGS sınavı ne zaman?

2024 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimiyle birlikte DGS sınav tarihi belli oldu.

Buna göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da yapılacak. Sökz konusu sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS sınavı ne zaman? Geç başvuru tarihleri belli oldu (2024 ÖSYM DGS sınav tarihi) - 1

GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 DGS geç tarihleri, tarafından yayımlanan takvimiyle belli oldu.

Buna göre; DGS geç başvuruları 28 Mayıs Salı günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

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