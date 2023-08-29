DGS tercihleri başladı: Tercih başvurusu nasıl yapılır? (2023 DGS tercih kılavuzu ve tarihleri)

Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercihleriyle ilgili beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) iki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) ardından tercih maratonu da başladı. Peki, 2023 DGS tercihleri başladı mı, tercihler işlemleri nasıl yapılır?

DGS tercihleri başladı: Tercih başvurusu nasıl yapılır? (2023 DGS tercih kılavuzu ve tarihleri)

Dikey Geçiş Sınavı () 16 Temmuz tarihinde 81 il ve Lefkoşa'da, 97 sınav merkezinde uygulandı.

Sonuçların 11 Ağustos'ta açıklanması ardından gözler tercih tarihlerine çevrilmişti.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nın (2023-DGS) tercih kılavuzu da yayımlandı. 

DGS tercihleri başladı: Tercih başvurusu nasıl yapılır? (2023 DGS tercih kılavuzu ve tarihleri) - 1

2023 DGS TERCİH TARİHLERİ

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemleri, 29 Ağustos 05 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

işlemleri, 05 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

DGS tercihleri başladı: Tercih başvurusu nasıl yapılır? (2023 DGS tercih kılavuzu ve tarihleri) - 2

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

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