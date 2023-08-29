DGS tercihleri başladı: Tercih başvurusu nasıl yapılır? (2023 DGS tercih kılavuzu ve tarihleri)

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

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