DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 DGS tercih kılavuzu)

DGS tercihleri, 29 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından erişime açıldı. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden tercihlerini yapmaya başladı. 29 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan DGS tercih işlemlerinin ardından sonuçların açıklanacağı tarih ise merak konusu oldu. Peki, 2023 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 DGS tercih kılavuzu)

tercih işlemleri, 29 Ağustos tarihinde tarafından başladı. DGS tercihlerini tamamlayan öğrenciler, şimdi de sonuç tarihini sorguluyor. 5 Eylül'e kadar devam edecek olan tercih işlemlerinin ardından sonuçlar duyurulacak. Peki, DGS tercih sonuçları için ÖSYM tarih verdi mi?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları için net tarih henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıl 7 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçlarının bu yıl da tercihlerin tamamlanmasından kısa bir süre sonra yani eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 DGS tercih kılavuzu) - 1

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında belli olacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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