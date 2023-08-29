DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2023 DGS tercih kılavuzu)

DGS tercih işlemleri, 29 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından başladı. DGS tercihlerini tamamlayan öğrenciler, şimdi de sonuç tarihini sorguluyor. 5 Eylül'e kadar devam edecek olan tercih işlemlerinin ardından sonuçlar duyurulacak. Peki, DGS tercih sonuçları için ÖSYM tarih verdi mi?



DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



DGS tercih sonuçları için net tarih henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıl 7 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçlarının bu yıl da tercihlerin tamamlanmasından kısa bir süre sonra yani eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.