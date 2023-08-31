DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2023 ÖSYM DGS tercih sonucu ekranında

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başlatılan DGS tercih işlemlerinin ardından sorgulanıyor. DGS tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, gözlerini tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2023 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2023 ÖSYM DGS tercih sonucu ekranında

2023 tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 29 Ağustos'ta tarafından başlatılan DGS tercih işlemleri 5 Eylül'de sona erecek. Tercihini yapan adaylar ise şimdiden sonuçları beklemeye başladı. İşte DGS tercih sonuçları için tarih ayrıntısı.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları için net tarih henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıl 7 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçlarının bu yıl da tercihlerin tamamlanmasından kısa bir süre sonra yani eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2023 ÖSYM DGS tercih sonucu ekranında - 1

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında belli olacak.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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