DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2023 ÖSYM DGS tercih sonucu ekranında

2023 DGS tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 29 Ağustos'ta ÖSYM tarafından başlatılan DGS tercih işlemleri 5 Eylül'de sona erecek. Tercihini yapan adaylar ise şimdiden sonuçları beklemeye başladı. İşte DGS tercih sonuçları için tarih ayrıntısı.



DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



DGS tercih sonuçları için net tarih henüz belli olmadı.



Geçtiğimiz yıl 7 Eylül tarihinde açıklanan DGS tercih sonuçlarının bu yıl da tercihlerin tamamlanmasından kısa bir süre sonra yani eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?



DGS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri için tarihler ÖSYM tarafından yapılacak duyuru sonrasında belli olacak.



E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.