DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? İşte 2023 DGS kayıt takvimi

İki yıllık meslek yüksekokulu eğitimlerini, 4 yıllık lisans programlarına geçerek devam ettirmek isteyenler için düzenlenen 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Bir üniversitenin lisans programına yerleşen adaylar şimdi kayıt takvimine odaklandı. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? İşte 2023 DGS kayıt takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), Dikey Geçiş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Tüm gözler şimdi kayıt takviminde. İşte, 2023 kayıt takvimi...

DGS KAYIT TAKVİMİ

Yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül'de yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet kapısı üzerinden sunduğu " E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül'de elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

DGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih başvuruları 29 Ağustos-5 Eylül'de alınan 2023-DGS yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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