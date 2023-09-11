DGS üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM kayıt tarihlerini paylaştı

2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih sonuçları açıklandı. Herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler, belirtilen tarihler arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM, DGS üniversite kayıt tarihlerini paylaştı.
ÖSYM TARİH VERDİ
Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekmektedir.
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