DHBT 2024 ne zaman? DHBT başvurusu ne zaman başlayacak?

2024-KPSS Lisans başvurularının bir kısmı geride kaldı. Genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alındı. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları ise henüz başlamadı. Peki, DHBT 2024 ne zaman? DHBT başvurusu ne zaman başlayacak?

DHBT 2024 ne zaman? DHBT başvurusu ne zaman başlayacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) bu yıl Eylül ayında yapılacak. Söz konusu oturumun başvuruları ise Ağustos ayında alınacak. İşte, 2024 DHBT takvimi...

DHBT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans'ın (2024-KPSS Lisans) genel yetenek-genel kültür, eğitim bilimleri, alan bilgisi ve öğretmenlik alan bilgisi oturumu başvuruları 3-15 Mayıs tarihlerinde alındı

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi başvuruları ise 9-15 Ağustos tarihlerinde alınacak.

Adaylar, başvurularını Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

KPSS DHBT NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2024-KPSS Lisans, genel yetenek-genel kültür oturumu ile eğitim bilimleri oturumu 14 Temmuz'da, alan bilgisi oturumları 20-21 Temmuz'da, Milli Bakanlığı öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak öğretmenlik alan bilgisi oturumu 4 Ağustos'ta, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi 22 Eylül'de yapılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

DGS geç başvurusu ne zaman? 2024 DGS geç başvuru takvimi

DGS geç başvurusu ne zaman? 2024 DGS geç başvuru takvimi

YKS sınav giriş yerleri 2024: YKS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

YKS sınav giriş yerleri 2024: YKS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF final sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Gözler ATA AÖF OBS sınav yeri sorgulama ekranında

ATA AÖF final sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Gözler ATA AÖF OBS sınav yeri sorgulama ekranında

TUS 1. dönem tercihleri başladı: 2024 TUS/1 tercihleri nasıl yapılır? (ÖSYM TUS başvuru kılavuzu)

TUS 1. dönem tercihleri başladı: 2024 TUS/1 tercihleri nasıl yapılır? (ÖSYM TUS başvuru kılavuzu)

2024 TR-YÖS/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre YÖS sonuç tarihi

2024 TR-YÖS/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre YÖS sonuç tarihi

KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru takvimi)

KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ne zaman? (2024 ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru takvimi)

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...