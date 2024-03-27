DİB-MBSTS sonuçları açıklandı: Soru ve cevap anahtarı yayımlandı (2024 ÖSYM DİB-MBSTS sonuçları sorgulama ekranı)

2024 DİB-MBSTS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar sonuç sayfası üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. İşte ayrıntılar.



DİB-MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI



9 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Mart 2024 tarihi saat 13.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.



DİB-MBSTS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

9 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2024-DİB-MBSTS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Mart 2024 tarihinde saat 13.45’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.