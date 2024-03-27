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DİB-MBSTS sonuçları açıklandı: Soru ve cevap anahtarı yayımlandı (2024 ÖSYM DİB-MBSTS sonuçları sorgulama ekranı)

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sonuçları açıklandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç ekranı üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. Öte yandan sınava giren adayların cevaplarını görüntülemeleri için soru ve cevap anahtarı da erişime açıldı. İşte DİB-MBSTS sonuçları sorgulama ekranı.

DİB-MBSTS sonuçları açıklandı: Soru ve cevap anahtarı yayımlandı (2024 ÖSYM DİB-MBSTS sonuçları sorgulama ekranı)

2024 DİB-MBSTS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve açıklandı. tarafından yapılan duyuru sonrasında, sınava katılım sağlayan adaylar sonuç sayfası üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek. İşte ayrıntılar.

DİB-MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Mart 2024 tarihi saat 13.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DİB-MBSTS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

9 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2024-DİB-MBSTS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Mart 2024 tarihinde saat 13.45’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

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