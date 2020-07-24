Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş yerleri belli oldu mu? (2020 DGS kılavuzu)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 09-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti.

Başvuru tarihini kaçıran adaylar için 3 Temmuz'da ÖSYM, geç başvuruları aldı. Adaylar sınav gününü beklemeye başladı.

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DGS 2020 9 Ağustos 2020'de gerçekleşecek.

DGS 2020 ÖSYM TAKVİMİ

DGS 2020 başvuru tarihi: 09-17 Haziran 2020

DGS 2020 geç başvuru tarihi: 03 Temmuz 2020

DGS 2020 sınav tarihi: 09 Ağustos 2020

DGS 2020 sonuçların açıklanması: 09 Ağustos 2020

DGS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak

ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.