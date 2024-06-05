Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleri belli oldu mu? 2024 DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvuru süresi 20 Mayıs'ta sona eren Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) 30 Haziran'da yapılacak. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrildi.