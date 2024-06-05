Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleri belli oldu mu? 2024 DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvuru süresi 20 Mayıs'ta sona eren Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) 30 Haziran'da yapılacak. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle gözler sınav giriş belgelerine çevrildi.
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların giriş belgeleri 7 ila 10 gün içerisinde erişime açılıyor. DGS sınav yerlerinin en genç 23 Haziran 2024 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.
DGS sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden giriş yapılarak erişim sağlanacak.
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