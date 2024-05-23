Diyanet İşleri Başkanlığı 35 öğretmen alımı yapacak: Diyanet öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır, sözlü sınav ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 35 öğretmen alımı yapılacağının açıklanmasıyla birlikte, başvuruların nasıl yapılacağı ve sözlü sınavın ne zaman olacağı merak edilmeye başladı. Taşra teşkilatında bulunan Kur'an Eğitim merkezleri için alım yapacak olan Diyanet, başvuru şartlarını açıkladı. Peki, Diyanet öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır, sözlü sınav ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı 35 öğretmen alımı yapacak: Diyanet öğretmen alımı başvurusu nasıl yapılır, sözlü sınav ne zaman?

İşleri Başkanlığı 35 öğretmen alımı başvurularının nasıl yapılacağı, başvurmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında bulunan Kur'an merkezlerinde görev yapmak üzere sözlü sınavla 35 öğretmen alacak. İşte ayrıntılar...

DİYANET ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, şartlarını taşıyan adaylar, 31 Mayıs'a kadar "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden müracaat edebilecek.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Ankara'da yapılacak sözlü sınavla ilgili bilgiler, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.

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