Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı2024-DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 9 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na (2024-DİB-MBSTS) 50 bin aday katılacak. Sınava katılım sağlayacak adaylar şimdiden sonuç tarihini araştırıyor. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı2024-DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı2024-DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçlar ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı2024-DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

ÖSYM yayımladığı takvimle sonuç tarihini duyurdu. 2024 takmine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
2024-DİB-MBSTS sonuçları 29.03.2024 tarihinde paylaşılacak. 

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