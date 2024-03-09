Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı2024-DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2023-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçlar ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM yayımladığı takvimle sonuç tarihini duyurdu. 2024 takmine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı
2024-DİB-MBSTS sonuçları 29.03.2024 tarihinde paylaşılacak.
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