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Doğa Koleji'ne basketbol şampiyonasında çifte kupa

Türkiye Liseler Basketbol Şampiyonası Finalleri; 8 erkek, 8 kız takımının katılımıyla 22-26 Mart 2022 tarihlerinde Kayseri’de gerçekleşti. Doğa Koleji, hem erkek hem kız takımında Türkiye şampiyonu olarak, 17-25 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek ISF Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Genç Kızlar da Doğa Koleji Haliç Kampüsü, Genç Erkekler de Doğa Koleji Şişli Kampüsü şampiyon oldu. Genç Erkekler de Doğa Koleji Bursa Özlüce Kampüsü ise şampiyonayı ikinci olarak tamamladı. Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, “Doğa Koleji spor başarılarıyla, özellikle basketbolda bir marka olduğunu bir kez daha kanıtladı.” dedi.

Haberler - ntv.com.tr 28.03.2022 - 13:11 | Son Güncelleme : 28.03.2022 - 13:12

Doğa Koleji'ne basketbol şampiyonasında çifte kupa

Türkiye Liseler Şampiyonası final müsabakaları, 22-26 Mart 2022 tarihlerinde Kayseri’de, Doğa Koleji’nin çifte şampiyonluk başarısıyla sona erdi. Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, “Kuruluşumuzdan bugüne en büyük temennimiz akademik başarılarının yanında takım sporlarında da başarılı ve uluslararası arenada temsil yeteneği güçlü nesiller yetiştirmek. Basketbol müsabakalarına katılarak birçok kez madalya ile dönen öğrencilerimiz, Türkiye Liseler Basketbol Şampiyonası Finalleri’nde elde ettikleri çifte şampiyonlukla ülkemiz adına yeniden bir gurur tablosu yaşattılar.” dedi.

İKİ KUPA BİRDEN KAZANMANIN ÇOŞKUSUNU YAŞADILAR

Şampiyonaya 8 erkek, 8 kız takımı katılırken, Doğa Koleji 2 erkek 2 kız takımıyla katılmaya hak kazandı. Çıktığı ilk maçlardan itibaren rakiplerine üstünlük sağlayan Doğa Koleji Haliç Kampüsü kız takımı 61-47’lik skorla rakibini yenerek genç kızlarda Türkiye şampiyonu oldu. Genç erkekler finalinde ise Doğa’nın iki takımı Doğa Koleji Bursa Özlüce Kampüsü ve Doğa Koleji Şişli Kampüsü takımları karşı karşıya geldi. Müsabakayı 71-51’lik skorla Doğa Koleji Şişli Kampüsü kazandı.

Hem kızlar hem erkeklerde başarı elde ederek iki kupa birden kazanmanın coşkusunu yaşayan Doğa Koleji öğrencileri, 17-25 Eylül tarihlerinde Sırbistan-Belgrad’da gerçekleşecek olan ISF Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Doğa Koleji’nin çeşitli takım sporlarında 6 tane dünya şampiyonluğu olduğuna dikkat çeken Eryaman, “Basketbolda hem kızlarda hem erkeklerde başarı elde ettik. Doğa Koleji sportif takımları, 2008 yılından bu yana spor karşılaşmalarında ülkemizi ve okulumuzu temsil ediyor. Öğrencilerimizi tebrik ediyor, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize, antrenörlerimize, idarecilerimize ve onların bu başarılarına çok büyük katkısı ve desteği olan spor koordinatörlüğümüze teşekkür ediyoruz.” dedi.

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