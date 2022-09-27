Doping Hafıza yeni nesil öğrenme deneyimi ile başarıya götürüyor

2011 yılında kurulan Türkiye'nin en büyük dijital öğrenme platformu Doping Hafıza teknolojiyi kullanarak nitelikli, çağdaş ve inovatif bir öğrenme deneyimi sunuyor. Platform öğrenme kalitesini en yüksek seviyeye çıkararak öğrencileri başarıya götürmeyi hedefliyor.



Doping Hafıza, teknolojiyi kullanarak sınava hazırlanan öğrencilere yeni nesil bir öğrenme deneyimi sunuyor.



Yapay zeka destekli altyapısıyla kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimini hem coğrafi hem de maddi olarak erişilebilir kılan platform; tamamı çözüm videolu 150 bini aşkın soru, 5 bini aşkın konsept, 20 bini aşkın görsel ve animasyon, 350 bin dakikayı aşkın içeriği kullanıcılarla buluşturuyor.



‘Çözücü’ ya da ‘Şimdi Anladım’ gibi uygulamalarda öğrencilere istedikleri alandan canlı destek alabilme imkanı sunan Doping Hafıza, kendi geliştirdiği yöntemlerle öğrencilere doğru refleksleri kazandırarak öğrenme kalitesini en yüksek seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.



YKS, LGS, KPSS, ALES, Genel İngilizce, Hızlı Okuma gibi alanların yanında 4,5,6,7. sınıf veya 9,10,11. sınıfların hem müfredat konularına çalışarak mevcut dönemlerini iyi geçirebilecekleri hem de sınavlara ön hazırlık yapabilecekleri, nitelikli içerikler sunuyor.

Doping Hafıza güçlü altyapısı ile her yıl kullanıcıların hem YKS ve LGS’de dereceye girmesini hem de ALES ve KPSS’de yüksek başarı oranına ulaşmasını sağlıyor.



Doping Hafıza Genel Müdürü Mert Kalkavan

MERT KALKAVAN: HER ÖĞRENCİ BAŞARILI OLABİLİR



Finans Kafe programına katılan Doping Hafıza Genel Müdürü Mert Kalkavan, "yeni nesil öğrenme"yi anlattı. Kalkavan, öğrenme deneyimini en iyi hale getirecek konseptler tasarladıklarını, bir yandan da her yılın müfredatını takip eden en kaliteli içerikleri hazırladıklarını söyledi.