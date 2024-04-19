Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı'nın tarihi MEB tarafından duyuruldu: Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı ne zaman?

İlk uygulaması 2022 yılında gerçekleştirilen Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı'nın 2024 uygulaması, 24 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında örneklem olarak belirlenen 40 ilden 653 okul ve 10 bin 665 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek.
Öğrencilerin dil becerilerini edinme düzeylerini etkileyen faktörlerin belirlenebilmesi amacıyla sınavın ardından yönetici, öğretmen ve öğrenci anketleri uygulanacak. Sınavda yer alan açık uçlu sorulara verilen öğrenci cevapları elektronik ortamda alan uzmanları tarafından puanlanacak.
Bu araştırmadan elde edilen sonuçların öğrencilerin sahip olduğu bilgi ve becerilere yönelik önemli bulgular sunması hedefleniyor. İki yıllık döngülerle uygulandığı için araştırmadan elde edilecek sonuçlar, önceki döngülerle karşılaştırmalı veriler sunma fırsatı verecek.
Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı Uluslararası Standartlara Göre Gerçekleştiriliyor
Genel Müdürlüğümüz tarafından dil becerilerini değerlendiren sınavların uluslararası standartlara göre uygulanabilmesi amacıyla 2019 yılında Avrupa Dil Testi Uygulayıcıları Birliği'ne üye olundu.
Avrupa merkezli dil sınavları üzerine uzmanlardan oluşan bağımsız bir birlik olan ALTE, sınavın tasarımı, yönetimi, lojistik süreçleri, notlandırma ve sınıflandırma, test analizi ve paydaşlarla iletişim gibi konularda dil becerilerinin değerlendirilmesine yönelik standartlar belirliyor.
ALTE tarafından belirlenen standartlara uygun gerçekleştirilen sınavlar denetimden geçip uluslararası akreditasyona belgesine (Q-Mark) sahip olabilmektedir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen sınav denetimden geçip tescillenerek Q-Mark belgesi almaya hak kazandı. Bu belge ile Millî Eğitim Bakanlığı, ALTE kuruluşuna tam üye oldu.
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