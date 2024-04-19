Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı'nın tarihi MEB tarafından duyuruldu: Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı ne zaman?

Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı Uluslararası Standartlara Göre Gerçekleştiriliyor



Genel Müdürlüğümüz tarafından dil becerilerini değerlendiren sınavların uluslararası standartlara göre uygulanabilmesi amacıyla 2019 yılında Avrupa Dil Testi Uygulayıcıları Birliği'ne üye olundu.



Avrupa merkezli dil sınavları üzerine uzmanlardan oluşan bağımsız bir birlik olan ALTE, sınavın tasarımı, yönetimi, lojistik süreçleri, notlandırma ve sınıflandırma, test analizi ve paydaşlarla iletişim gibi konularda dil becerilerinin değerlendirilmesine yönelik standartlar belirliyor.



ALTE tarafından belirlenen standartlara uygun gerçekleştirilen sınavlar denetimden geçip uluslararası akreditasyona belgesine (Q-Mark) sahip olabilmektedir. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen sınav denetimden geçip tescillenerek Q-Mark belgesi almaya hak kazandı. Bu belge ile Millî Eğitim Bakanlığı, ALTE kuruluşuna tam üye oldu.