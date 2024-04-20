DUS/1 soru ve cevapları yayımlandı (2024 DUS sonuç tarihi)

2024 DUS soru ve cevaplarının açıklanmasının ardından, sınava katılım sağlayan birçok kişi cevap kağıtlarını kontrol etmeye başladı. Peki, DUS sonuçları ne zaman açıklanacak?



DUS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI



20 Nisan 2024 tarihinde uygulanan 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) ile 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem), Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u erişime açıldı.



Sınava katılım sağlayan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 20 Nisan 2024 tarihinde saat 14.55'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 30 Nisan 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

2024 DUS SONUÇLARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 20 Nisan tarihinde uygulanan DUS/1 sınavının ardından sonuç tarihi belli oldu.

Takvime göre; 2024-DUS/1 sonuçları 16 Mayıs tarihinde erişime açılacak.