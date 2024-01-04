DUS 2. dönem ek tercihler başladı: 2023 DUS 2. dönem ek tercih işlemleri nasıl yapılır?

2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 2. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 4-10 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak. Peki, 2023 DUS 2. dönem ek tercih işlemleri nasıl yapılır?



DUS EK TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?



Adaylar, tercihlerini 04 Ocak 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda bireysel olarak yapabilecek.



Ek yerleştirme için tercih işlemleri, 10 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.



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