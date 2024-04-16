DUS 2. Dönem tercihleri başladı! 2023 DUS 2. Dönem tercihleri nasıl yapılır?

DUS TERCİH DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 13. maddesinin 10. fıkrası gereği 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 2. Dönem) sonuçlarına göre uzmanlık dalı değişikliği için ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2023-DUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği İçin Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.



Adaylar tercihlerini 16-20 Nisan 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 16 Nisan 2024 tarihinde saat 11.30’da başlayacak ve 20 Nisan 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.



Tercih işlemleri, Ek’te yer alan tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir." denildi.