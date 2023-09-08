DUS ek tercih kılavuzu 2023: DUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır?

2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 08-14 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.



DUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 08 Eylül 2023 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 14 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.



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