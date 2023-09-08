DUS ek tercih kılavuzu 2023: DUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ek tercih işlemleri başladı. DUS tercihleri 8-14 Eylül tarihleri arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden yapılabilecek. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzuyla birlikte boş kontenları öğrenebilecek. Peki, DUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır?

DUS ek tercih kılavuzu 2023: DUS 1. Dönem ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır?

2023 Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 08-14 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

DUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 08 Eylül 2023 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecektir. işlemleri, 14 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

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