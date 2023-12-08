DUS tercih sonuçları açıklandı (2023/2 ÖSYM DUS yerleştirme sonuçları sorgulama)

2023 DUS 2. Dönem Uzmanlık Dalı Değişikliği yerleştirme sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, şimdi de ÖSYM üzerinden sonuçlarını merak ediyor. İşte DUS tercih sonuçları sorgulama ekranı.



DUS/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI



24-30 Kasım 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-DUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı.



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 8 Aralık 2023 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.



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