e-Devlet kırtasiye yardım başvuru ekranı (Kırtasiye yardım başvurusu nasıl yapılır?)

Haberler 29.08.2022 - 16:08
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2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir süre kala Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bin 300 TL kırtasiye yardım başvuruları da devam ediyor.
Her yıl bir kere verilen kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler...
Ödemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor.
Başvuranların kırtasiye yardımı başvurusu için şartları yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılıyor.
Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor.BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ
- Veli için gelir belgesi ya da işsiz olduğuna dair SGK’dan alınan belge
- Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği
- Aile eğer kirada ise kira sözleşmesi
- Evin mülkiyeti aileden birininse tapu fotokopisi
- Öğrenci velisi için İŞKUR kayıt belgesi
-Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi