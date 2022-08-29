e-Devlet kırtasiye yardım başvuru ekranı (Kırtasiye yardım başvurusu nasıl yapılır?)

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2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlamasına az bir süre kala Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bin 300 TL kırtasiye yardım başvuruları da devam ediyor.

Her yıl bir kere verilen kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler yararlanabilir? İşte merak edilenler...

Ödemeler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor.

Başvuranların kırtasiye yardımı başvurusu için şartları yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılıyor.

e-DEVLET KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Kırtasiye yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor.

KIRTASİYE YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor. Ayrıca Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler. Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.-Çocuğa ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı- Öğrenci velisine ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı-Çocuğun halen daha öğrenci olduğunu gösteren okuldan alınacak öğrenci belgesi

- Veli için gelir belgesi ya da işsiz olduğuna dair SGK’dan alınan belge



- Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği



- Aile eğer kirada ise kira sözleşmesi



- Evin mülkiyeti aileden birininse tapu fotokopisi



- Öğrenci velisi için İŞKUR kayıt belgesi



-Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi