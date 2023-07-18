E-Devlet MEB okul kaydı sorgulama 2023: Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul adrese dayalı okul kaydı nasıl öğrenilir?

OKUL KAYDI NASIL SORGULANIR?



2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden tamamlandı.



Bu kapsamda Bakanlık tarafından yüz binlerce öğrencinin e-kayıt işlemi gerçekleştirildi.



İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi. Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.



Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.