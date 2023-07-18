E-Devlet MEB okul kaydı sorgulama 2023: Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul adrese dayalı okul kaydı nasıl öğrenilir?

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında okula başlayacak olan ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin, adrese dayalı e-Kayıt işlemleri MEB tarafından tamamlandı. Peki, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul adrese dayalı okul kaydı nasıl öğrenilir?
E-DEVLET OKUL KAYDI SORGULAMA
2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. Sınıf öğrencilerine e-Kayıt sonuçları e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden erişime açıldı.
Veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
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OKUL KAYDI NASIL SORGULANIR?
2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sisteminden tamamlandı.
Bu kapsamda Bakanlık tarafından yüz binlerce öğrencinin e-kayıt işlemi gerçekleştirildi.
İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi. Okul öncesi öğrenciler için ise velilerin okula başvurarak sistem tarafından yapılan kayıtları kesinleştirmeleri gerekiyor.
Veliler, "e-Okul.meb.gov.tr" ile e-devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt) hizmet başlığından çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
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