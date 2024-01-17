E karne nasıl görüntülenir? (E karne görüntüleme ekranı)

MEB'e bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül 2023'te ders başı yaptı.



Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13 Kasım-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, cuma günü karnelerini alacak ve 16 günlük sömestir tatiline başlayacak.

E KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENECEK? Öğrenciler karnelerini 19 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren "e-Okul.meb.gov.tr" internet sitesi "not bilgisi" bölümü üzerinden ulaşabilecek. Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.



Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor. E OKUL'DAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?



Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.