E karne nasıl görüntülenir? (E karne görüntüleme ekranı)

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak 16 gün sürecek yarıyıl tatiline girecek. Öğrencile, karnelerini ve takdir ile teşekkür belgelerini Milli Eğitim Bakanlığı’nın e-Okul VBS sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

E karne nasıl görüntülenir? (E karne görüntüleme ekranı)

MEB'e bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, yaz tatilinin ardından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül 2023'te ders başı yaptı.

Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13 Kasım-17 Kasım 2023'te yapan öğrenciler, cuma günü karnelerini alacak ve 16 günlük sömestir tatiline başlayacak.

E karne nasıl görüntülenir? (E karne görüntüleme ekranı) - 1

E NASIL GÖRÜNTÜLENECEK?

Öğrenciler karnelerini 19 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren "e-Okul.meb.gov.tr" internet sitesi "not bilgisi" bölümü üzerinden ulaşabilecek. 

Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

E OKUL'DAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Milli Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

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