e-Okul ne zaman kapanacak? (2022-23 e-Okul 2. dönem not girişi kapanma tarihi)

e-Okul sisteminin ne zaman kapanacağı, yaklaşan karne günü öncesinde öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının bitmesine kısa bir zaman kala, öğrenci ve öğretmenler e-Okul'un kapanacağı tarihi araştırıyor. Peki, e-Okul not girişi ne zaman kapanacak?

e-Okul ne zaman kapanacak? (2022-23 e-Okul 2. dönem not girişi kapanma tarihi)

2022-2023 öğretim yılının ikinci yarısının bitmesine artık kısa bir zaman kaldı. Sınavların sona ermesiyle birlikte yaz tatiline girecek olan öğrenciler, e-Okul not girişi sisteminin kapanacağı tarihi merak ediyor. İşte ayrıntılar.

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.

e-Okul ne zaman kapanacak? (2022-23 e-Okul 2. dönem not girişi kapanma tarihi) - 1

E-OKUL VBS GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS giriş için, https://e-okul..gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıkladıktan sonra öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile birlikte sorgulama yapılabiliyor.

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