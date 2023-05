e-Okul ne zaman kapanacak? (2022-23 e-Okul 2. dönem not girişi kapanma tarihi)

2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci yarısının bitmesine artık kısa bir zaman kaldı. Sınavların sona ermesiyle birlikte yaz tatiline girecek olan öğrenciler, e-Okul not girişi sisteminin kapanacağı tarihi merak ediyor. İşte ayrıntılar.



E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?



E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.

E-OKUL VBS GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



e-Okul VBS giriş için, https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıkladıktan sonra öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile birlikte sorgulama yapılabiliyor.



