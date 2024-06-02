e-Okul ne zaman kapanıyor? 2024 MEB e-Okul kapanma tarihi

2023-2024 eğitim yılının artık son günleri. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala e-Okul sistemine ziyaretler de artış gösterdi. Öğrencilerin sınav sonuçları ve karne notları MEB E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor?

e-Okul ne zaman kapanıyor? 2024 MEB e-Okul kapanma tarihi

Milli Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimine göre öğrenciler yakın zaman sonra karne alacak ve üç aylık yaz tatiline başlayacak. Okulların kapanmasına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler, e-okul not girişinin kapanıp kapanmadığı merak ediyor.

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.

VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul..gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.

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