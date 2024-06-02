e-Okul ne zaman kapanıyor? 2024 MEB e-Okul kapanma tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimine göre öğrenciler yakın zaman sonra karne alacak ve üç aylık yaz tatiline başlayacak. Okulların kapanmasına sayılı günler kala öğrenciler ve veliler, e-okul not girişinin kapanıp kapanmadığı merak ediyor.

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?



E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.



VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?



E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.