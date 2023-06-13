e-Okul ne zaman kapanıyor? MEB e-Okul VBS ekranı

2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci yarısı 16 Haziran Cuma günü sona erecek. Karneler için heyecan devam ederken, milyonlarca öğrenci de e-Okul sistemi üzerinden notlarını ve devamsızlık bilgisini öğrenmek için sisteme giriş yapmaya devam ediyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak?

e-Okul ne zaman kapanıyor? MEB e-Okul VBS ekranı

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci yaz tatiline girecek. gününe kısa bir süre kala, E-Okul VBS not ve devamsızlık girişinin ne zaman kapanacağı, öğrenciler tarafından merak edilenler arasında bulunuyor.İşte, e-Okul VBS ekranı hakkında son bilgiler...

E-OKUL VSB NE ZAMAN KAPANACAK?

Karne gününe az bir zaman kalması ile birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar yoğunlaştı.

Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre fark edebiliyor.

Öte yandan not ve devamsızlık girişlerinin, karnelerin verileceği hafta ilk günlerde kapanacağı tahmin ediliyor.

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS giriş için, https://e-okul..gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıkladıktan sonra öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile birlikte sorgulama yapılabiliyor.


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