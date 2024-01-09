e-Okul ne zaman kapanıyor? Not girişleri kapanacağı tarih merak konusu oldu

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?



E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.



VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?



E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.