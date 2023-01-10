e- Okul not girişi ne zaman kapanacak?

Karnelerin alınmasına kısa süre kala e Okul sistemine de ziyaretler arttı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat arasında olacak. Karne heyecanı için geri sayım devam ederken ederken e-okul'un kapanıp kapanmadığını merak ediyor. Peki e-Okul not girişi ne zaman kapanır? e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş işlemi nasıl yapılır?

e- Okul not girişi ne zaman kapanacak?

2022-2023 öğretim yılı birinci dönemin sona ermesine sayılı günler kaldı. Sınav notlarını öğrenmek isteyen milyonlarca öğrenci, e-Okul VBS sistemine giriş yaparak karne notlarını görüntüleyebilecek.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir.

E- OKUL NE ZAMAN KAPANIR?

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e- Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu. Ancak yeni uygulamada e Okul karne gününe kadar ekranı açık kalmaktadır.

e- Okul not girişi ne zaman kapanacak? - 1

E-OKUL VBS GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS giriş için, https://e-okul..gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıkladıktan sonra öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile birlikte sorgulama yapılabiliyor.

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