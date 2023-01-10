e- Okul not girişi ne zaman kapanacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci dönemin sona ermesine sayılı günler kaldı. Sınav notlarını öğrenmek isteyen milyonlarca öğrenci, e-Okul VBS sistemine giriş yaparak karne notlarını görüntüleyebilecek.



E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir.



E- OKUL NE ZAMAN KAPANIR?

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e- Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu. Ancak yeni uygulamada e Okul karne gününe kadar ekranı açık kalmaktadır.



E-OKUL VBS GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



e-Okul VBS giriş için, https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıkladıktan sonra öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile birlikte sorgulama yapılabiliyor.