e-Okul sistemi not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?

Okulların sömestr tatili sürecine girmesine günler kaldı. 2023-2024 eğitim döneminin ilk yarısını tamamlayacak olan öğrenciler, e-Okul not girişi ve devamsızlık bilgisi sisteminin kapanacağı tarihi merak ediyor.
E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.
VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?
E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.
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