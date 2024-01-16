e-Okul sistemi not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?

2023-2024 eğitim yılının ilk yarısının bitmesine kısa bir süre kala e-okul sistemiyle ilgili araştırmalar da başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi cuma günü son bulacak. Yazılı ve sözlü sınavlardan alacakları notları merak eden öğrenciler, e-okul üzerinden kontrollerini gerçekleştiriyor. Peki, e-Okul sistemi not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?

e-Okul sistemi not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?

Okulların sömestr tatili sürecine girmesine günler kaldı. 2023-2024 döneminin ilk yarısını tamamlayacak olan öğrenciler, e-Okul not girişi ve devamsızlık bilgisi sisteminin kapanacağı tarihi merak ediyor.

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.

VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul..gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.

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