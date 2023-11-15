E-okul üzerinden sınav sonçları nasıl öğrenilir? MEB e-Okul VBS giriş ekranı

2023-2024 eğitim-öğretim yılı kasım ayı ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü resmi olarak başladı. Bu dönemde öğrenci ve veliler, çocuklarının eğitim dönemi hakkındaki bilgilere ulaşabilmek adına Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (e-Okul VBS) giriş yapıyor.
E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafa "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.
İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.
E-OKUL ŞİFRESİ UNUTULDUĞUNDA;
e-Okul Kullanıcısı,"Şifre Hatırlatma İşlemleri" bölümünü kullanarak şifresini yeniden belirleyebilir. Şifrenizi tekrar belirlemek için güvenlik kodu, kullanıcı adı, cep telefonu, T.C kimlik no, doğum tarihi yakın T.C no bilgilerinden oluşan formu doldurmanız gerekmektedir. Bilgiler doğru ise kullanıcınıza bağlı Cep Telefonunuza onay SMS gönderilecek ve yeni şifrenizi belirleyebileceğiniz bölüm açılacaktır.
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