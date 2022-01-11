e-Okul VBS not girişi ne zaman kapanacak? (e-Okul VBS giriş ekranı ile sınav sonucu sorgulama)

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

15 tatile girecek öğrenciler not bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden kolaylıkla takip edebilecek.



E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?



e- Okul VBS sisteminin kapanış tarihi öğretmenlerin sınavları okuduğu tarihe göre değişiyor. Ancak not girişlerinin karnelerin verileceği gün veya bir önceki gün kapatılması ön görülüyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi içerisinde veliler, not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne bilgisi, haftalık ders programı, sınav sonuçları, sınav tarihleri ve başarı belgeleri gibi güncel verileri içeren bilgilere erişim sağlayabiliyor.

E-OKUL VBS GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



e-Okul VBS giriş için, https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıkladıktan sonra öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile birlikte sorgulama yapılabiliyor.

E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME

Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebilecek.

Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Pop-Up iznini verdikten sonra açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ