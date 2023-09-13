Eğitimde "sınavsız ilkokul tartışması"

Deniz Tüysüz- NTV İstanbul

İlkokulda sınav uygulamasına son verildi.

Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi öğretmenleri tarafından yapılacak.

Notlandırma, bu takip sonucu ortaya çıkan değerlendirmelerle süreç odaklı olacak.

Bu karar eğitim uzmanlarını ikiye böldü.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat Özdemir, "7-11 yaş aralığındaki çocuklar, okula yeni adapte oldular. Okulun ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Biz onlara bir şeyler öğretmeye çalışıyoruz. Fakat birdenbire onları böyle bir sınav stresi yükü altına sokmamızın pedagojik yönden aslında doğru olmadığı kanaatini taşıyorum." derken,

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan, "Öğrencinin de öğretmenin de en güçlü motivasyonu ödül yani en güçlü ödülü motive eden ödülü başarıdır. Çocukların başarılı olduğunu bir şekilde söylememiz lazım. Bunun da yolu sınav yapmak. Hani yazılı olur, sözlü olur." açıklamasında bulundu.



Uzmanlar sınıf öğretmenlerine daha çok iş düşeceği görüşünde.

Prof. Dr. Murat Özdemir, "Öğretmen sınıf içerisindeki her türlü süreçte, yıl içerisinde aylar, haftalar ve gün içerisinde öğrencideki gelişimi izliyor. Öğretmeni bu anlamda yetkilendirmek lazım. Biraz subjektif gibi görülebilir ilk bakışta ama sonuçta anbean takibi edecektir." diyerek sınavsız ilkokul eğitimini doğru bulduğunu belirtti.



Okul kaygısı azalacak diyen de var, ortaokuldaki sınav kültürüne hazırlığın eksik kalacağını söyleyen de.



Prof. Dr. Mustafa Özcan ise "Beşten itibaren sınav odaklı bir sisteme geçiyor çocuk. Yani ortaokul ve lisede düşünebiliyor musunuz? Ne kadar çok sınav var. Oraya uyum sağlamaz." diye konuştu.



Pandemi sürecinde 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda sınav yapılmıyordu. Şimdi,, 4’üncü sınıflarda da yazılı sınav kaldırılmış oldu.

