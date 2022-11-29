Eğitimde teknoloji diyeti dönemi

İsmail Kaya Eğitim Kurumları ailelerin akademik beklentilerini karşılarken öğrencilerini günlük hayatta karşılaşabilecekleri tüm olası durumlara karşı da hazırlıyor.

Özellikle zamanı doğru yönetmek üzerine çalışmalar yapan eğitim kurumu, öğrencilerle birlikte ‘teknoloji diyeti’ yapıyor. Ekran karşısında uzun zaman geçiren öğrencilerin odaklanma problemi yaşamasının önüne geçmeyi hedefleyen eğitim kurumu, akıllı telefonları kaldırarak öğrencileriyle tuşlu telefon kullanmaya başladı.



“ÖĞRENCİLERİMİZLE ‘TEKNOLOJİ DİYETİ’ YAPIYORUZ”



İsmail Kaya Eğitim Kurumları olarak etkili zaman yönetiminin başarıya giden en önemli unsur olarak gördüklerinin altını çizen İsmail Kaya, “Teknoloji bağımlılığı çağımızın en önemli problemlerinden biri. Özellikle akıllı telefonlar sınava hazırlanan öğrencilerin başarısını engelleyen faktörlerin başında geliyor. Sosyal medya, mesajlaşma uygulamaları, çevrimiçi oyunlar maalesef zaman yönetiminde telafisi olmayan kayıplara yol açıyor. Üstelik uzun süre ekrana bağlı kalan öğrencilerde odaklanma ve dikkat problemleri ortaya çıkıyor. Üniversite kazanmak için 3 saate yakın süren bir sınava girecek olan öğrencilerin odak süresini artırması başarının önemli anahtarlarından birisi. Bu yüzden öğrencilerimizi ‘teknoloji diyeti’ne aldık. Akıllı telefonlarla vedalaşarak tuşlu telefonlara geçiş yaptık. Böylelikle öğrencilerimizin ders çalışmaya, soru çözmeye ve nitelikli okumalara daha çok zaman ayırmalarını ve başarılı olmalarını sağlıyoruz. Bu diyet sonucunda edindikleri kazanımlar sadece eğitim öğretim hayatları ve LGS-YKS hazırlık sürecinde değil aynı zamanda yaşamda karşılarına çıkacak sorunları çözmede büyük bir rol oynayacak. Çünkü belli bir tecrübeye ulaşmış her eğitimcinin bildiği gibi başarı, insanın zamanı iyi değerlendirmesiyle doğrudan ilişkilidir” şeklinde konuştu.



“ÖĞRENCİLERİMİZ HATALARINI KENDİLERİ KEŞFEDİYOR”



Ortaokul, Anadolu Lisesi ve YKS – LGS hazırlık kurslarıyla öğrencilerini geleceğe hazırladıklarını söyleyen İsmail Kaya Eğitim Kurumları Kurucusu İsmail Kaya, “22 yıllık tecrübemizle İsmail Kaya VIP Kurs olarak Kızılay’da ve İsmail Kaya VIP Koleji olarak Çiğdem Mahallesi’ndeki şubelerimizle hizmet veriyoruz. Evlatlarımızın akademik anlamda başarıya ulaşmaları için farklı uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bu uygulamalarımızda Teknoloji Diyeti’ni takiben ilk sıralarda ‘hata defteri' yer alıyor. Öğrenciler sınavlarda boş bıraktığı ya da yanlış yaptığı soruları yok sayma eğilimi gösterdiğinden dolayı, tüm sınavlarda öğrencilerimizin hatalarını gidererek başarıya ulaşmaları için bu soruları bir deftere yazarak tekrar çözmelerini istiyoruz. Bu sayede sınav esnasında farkına varamadıkları eksikleri görerek telafi etmeye başlıyorlar. Çünkü öğrencinin kendi hatasını fark etmesinin, hatayı tecrübeye dönüştürdüğüne inanıyoruz. Eğitimciler olarak biliyoruz ki tecrübe edilmiş bir hata en iyi öğretmendir” dedi.