Eğitimin dünyadaki zirve isimleri İstanbul'da buluşuyor

Türkiye Maarif Vakfınca düzenlenen 3. İstanbul Eğitim Zirvesi, 17-18 Kasım'da Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 6 kıtadaki 52 ülkede bulunan 441 okul, bir üniversite, 23 eğitim merkezi ve 37 yurt binasında, 52 bin öğrencisiyle uluslararası eğitim kurumu olan Türkiye Maarif Vakfı, "Eğitimde Değişimi Yönetmek" temasıyla İstanbul Eğitim Zirvesi'nin üçüncüsünü düzenleyecek.

Üç ülkeden eğitim bakanları ile dünyanın seçkin eğitimci ve akademisyenlerini İstanbul'da buluşturacak zirvede, yapay zeka, biyoteknoloji ve benzeri teknolojilerin kuşattığı insanın, dijitalleşme çağında eleştirel düşünme yeteneğini koruması ve insan olarak kalmasının mücadelesi ele alınacak.

Panellerde insanın iyi olma halini ve karakter gelişimini etkileyen eğitim paradigmaları, dijitalleşme, sosyal değişimler, sürdürülebilirlik ve mekânın öğretici rolü mercek altına alınacak.

Bosna Hersek, Demokratik Kongo Ve Malezya Eğitim Bakanları Bu Zirvede

Zirvede, eğitime ilişkin ortaya çıkacak imkanlar, analizler, gelecek perspektifleriyle, kuramsal yaklaşımlar, iyi örnekler, eğitimde değişimin yönetilmesi teması çerçevesinde akademik değerlendirmeler yapılacak.

50'yi aşkın ülkeden alanında en önemli eğitimci, akademisyen ve eğitim yöneticilerinin katılacağı zirvenin "Eğitimde Değişimi Yönetmek" başlıklı üst düzey oturumuna bazı ülkelerin eğitim bakanları da katılacak.

Bu kapsamda zirvede, Bosna Hersek Eğitim Bakanı Naida Hota Muminovic, Demokratik Kongo Cumhuriyeti İlk, Orta ve Teknik Eğitim Bakanı Tony Mwaba Kazadi, Malezya Milli Eğitim Bakanı Fadhlina Binti Sidek birer konuşma yapacak.

Türkiye’nin Eğitim Yüzyılı

Zirvede ayrıca "Türkiye'nin Eğitim Yüzyılı", "Yarının Eğitim Dünyasında Teknoloji" ve "Okul Yöneticileri" oturumları da yapılacak.

"Türkiye'nin Eğitim Yüzyılı" oturumunda Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Ökten, Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli Prof. Dr. Halil Berktay ve Prof. Dr. Azmi Özcan, Türkiye'nin geçmişten gelen tecrübesiyle eğitim yüzyılının eğitsel paradigmalarını ve vizyonunu tartışacak.