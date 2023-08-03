EKPSS ne zaman yapılacak? Bu yıl EKPSS olacak mı?

Kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak engelli personel için EKPSS oturumu bekleniyor. EKPSS oturumu belli aralıklarla ÖSYM tarafından organize ediliyor. Söz konusu sınavın bu yıl yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. İşte, EKPSS oturumu hakkında güncel bilgiler...



BU YIL EKPSS OTURUMU NE ZAMAN?



Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS), iki yılda bir yapılıyor.



Son EKPSS oturumu 2022'de düzenlenedi. Bir sonraki oturum ise 2024 yılında organize edilecek.



EKPSS OTURUMUNA KİMLER KATILIM SAĞLIYOR?



Ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans eğitim seviyesine sahip olan ve %40 engeli olan bireyler giriş yapabilmektedir. ÖSYM üzerinden gerçekleştirilmekte olan bir sınavdır.



Giriş aşaması içinde engeli olan bireylerin, engellerinin sağlık kurumları tarafından raporlanması ve tespiti gerekmektedir. Devlet kurumları içinde engel gözetilerek atama olması halinde yerleştirme yapılmaktadır.

