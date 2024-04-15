EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama)

2024 EKPSS sınav giriş belgeleri, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından bekleniyor. Kamuda görev alacak engelli personel alımı için sınav tarihinin belli olmasının ardından, sınav giriş yerleri de açıklandı. İşte 2024 EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama.



EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI



28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2024-EKPSS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 15 Nisan 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.



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