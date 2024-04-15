EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS) giriş belgeleri erişime açıldı. 28 Nisan'da ÖSYM tarafından düzenlenecek olan EKPSS sınavı öncesinde, sınava girecek olan adaylar, giriş yerlerini Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden sorgulayabilecek. İşte EKPSS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı.

EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı (2024 ÖSYM EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama)

2024 sınav giriş belgeleri, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından bekleniyor. Kamuda görev alacak engelli personel alımı için sınav tarihinin belli olmasının ardından, sınav giriş yerleri de açıklandı. İşte 2024 EKPSS sınav giriş belgesi sorgulama.

EKPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2024-EKPSS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 15 Nisan 2024 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ’nin https://.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

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