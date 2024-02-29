EKPSS son başvuru tarihi: 2024 EKPSS başvuruları ne zaman bitecek?

Engelli memur alımı için düzenlenen, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın 2024 etabı (2024-EKPSS), 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-EKPSS Kılavuzu’nda yer alıyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde başlayan başvuru sürecinde artık sona gelindi. Peki, 2024 EKPSS başvuruları ne zaman bitecek?

EKPSS son başvuru tarihi: 2024 EKPSS başvuruları ne zaman bitecek?

başvurularında artık son saatler. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığı, 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2024-EKPSS) başvuruların başladığını duyurmuştu. Henüz başvuru yapmayan engelli memur adayları da son tarihi merak ediyor.

EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Sınava başvurular, 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular bugün gece yarısında sona erecek.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

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