EKPSS son başvuru tarihi: 2024 EKPSS başvuruları ne zaman bitecek?

EKPSS başvurularında artık son saatler. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2024-EKPSS) başvuruların başladığını duyurmuştu. Henüz başvuru yapmayan engelli memur adayları da son tarihi merak ediyor.



EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?



Sınava başvurular, 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.



Başvurular bugün gece yarısında sona erecek.



NASIL BAŞVURU YAPILACAK?



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.