EKPSS tarihi ÖSYM takvimiyle duyuruldu: 2024 EKPSS ne zaman yapılacak?

İki yılda bir gerçekleştirilen EKPSS'nin tarihi belli oldu. En son 2022 yılında yapılan EKPSS, 2024 yılında bir kez daha daha yapılacak. Peki, 2024 EKPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

EKPSS tarihi ÖSYM takvimiyle duyuruldu: 2024 EKPSS ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı () oturumuyla ilgili önemli tarihleri paylaştı. 2024 ÖSYM takvimine göre, EKPSS nisan ayında yapılacak. 

EKPSS tarihi ÖSYM takvimiyle duyuruldu: 2024 EKPSS ne zaman yapılacak? - 1

EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ

EKPSS başvuruları 2024 yılında 12-29 Şubat'ta alınacak. 06-21 Mayıs'ta ise kura başvuruları alınacak. 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da gerçekleşecek.

EKPSS tarihi ÖSYM takvimiyle duyuruldu: 2024 EKPSS ne zaman yapılacak? - 2

EKPSS SONUÇ TARİHİ

2024 EKPSS sınav sonuçları ise 23 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

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