EKPSS tarihi ÖSYM takvimiyle duyuruldu: 2024 EKPSS ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) oturumuyla ilgili önemli tarihleri paylaştı. 2024 ÖSYM takvimine göre, EKPSS nisan ayında yapılacak.

EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ EKPSS başvuruları 2024 yılında 12-29 Şubat'ta alınacak. 06-21 Mayıs'ta ise kura başvuruları alınacak. 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan’da gerçekleşecek. EKPSS SONUÇ TARİHİ 2024 EKPSS sınav sonuçları ise 23 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.