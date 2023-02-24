EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Engelli memur alımı için gözler ÖSYM'de

EKPSS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada 2023 yılının Şubat ayı sonunda 2 bin 323 engelli vatandaşın kamuya memur olarak yerleştirme işlemlerinin yapılacağını açıklamıştı. Peki, EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



EKPSS tercih işlemleri 5-13 Ocak tarihleri arasında ÖSYM tarafından tamamlandı ve sonuçlar için tarih araştırmaları başladı. Geçtiğimiz yıl yine Ocak ayında başlayan tercihlerin sonuçları Şubat ayının üçüncü haftası açıklanmıştı.



Buna göre; EKPSS tercih sonuçlarının 28 Şubat 2023 tarihine kadar erişime açılması bekleniyor.

ENGELLİ MEMUR ALIMLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA



Engelli memur alımlarıyla ilgili açıklama geçtğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan gelmişti.



Sürece ilişkin bilgi veren Yanık, 2 bin 323 engelli birey kamuya yerleştirileceğini açıkladı. Şubat ayı sonunda yapılacak yerleştirme için 30 Kasım 2022 itibarıyla kamu kurumlarından 2 bin 323 kadro talebinde bulunduklarını bildiren Yanık, adayların ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna göre 13 Ocak 2023'de tercihlerini tamamladıklarını kaydetti.



2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısının 5 bin 777 olduğunu, son 20 yılda atanan engelli memur sayısıyla beraber bu rakamın 12 kat artarak 65 bin 662'ye yükseldiğini vurgulayan Yanık, "2023 yılı şubat ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 2 bin 323 engelli bireyin kamuya memur olarak yerleştirilmesini gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 67 bin 985'e çıkarmış olacağız." ifadelerini kullandı. EKPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



EKPSS tercih sonuçları açıklandığında ÖSYM’nin sosyal medya hesabından ve resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.



Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle birlikte osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçları sorgulayabilecek.



Sonuç ekranında adayların yerleştirildikleri kurumların adı yer alacak. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kurumlar yerleştirme bilgilerini, elektronik ortamda mevcut erişim şifreleri ile edineceklerdir.



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